Confermata la due giorni ad agosto, il 12 e 13, il Color Fest cambia però location: non più l’annunciata Abbazia Benedettina di Lamezia Terme (scelta prima dell’esplosione della pandemia da coronavirus), ma l’agriturismo Costantino a Maida, già in passato sede degli eventi pasquali della stessa organizzazione.

«Il cuore ha ricominciato a battere qualche settimana fa, quando ci siamo resi conto che potevamo e dovevamo provarci, per gli artisti, per i tecnici, per tutti voi», spiegano gli organizzatori della manifestazione che prevede come maggiore attrattiva i concerti dal vivo, «dopo gli ultimi mesi, il cuore da solo non sarebbe bastato. Per questo ci siamo fatti accompagnare dal cervello: nello studio delle direttive del Governo in Materia di Sicurezza (che verranno tutte rispettate), nella scelta della location (che ci permette di offrirvi una due giorni di musica immersi nel verde), nell’organizzazione degli spazi e degli ingressi».⁣

⁣All’interno dell’Agriturismo Costantino sarà previsto:⁣

2 postazioni separate: un’area pic-nic e un’area concerti⁣

aree Food&Drink autonome e distanti dell’area concerti, per evitare assembramenti⁣

la misurazione della temperatura all’ingresso⁣

un numero di ingressi limitato in funzione dell’ampiezza degli spazi⁣

la possibilità dei posti a sedere distanziati all’interno dell’area concerti⁣

A breve attesa la nuova line up degli artisti previsti (a marzo erano stati annunciati Iosonouncane e Psicologi)