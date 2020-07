Ogni giovedì di luglio appuntamento con il cinema all’aperto in lingua originale dell’associazione Una

Tra i primi cinema all’aperto a riaprire in Calabria dopo il lockdown c’è quello dell’associazione UNA, che anche quest’anno torna con il suo grande schermo sotto le stelle a Lamezia Terme. I film in programma per l’estate sono 4 e, come di consueto, verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’appuntamento è per ogni giovedì di luglio alle 21 nell’anfiteatro del Lissania Garden.

La prima è stata il 2 luglio con il film polacco “Cold War” di Pawel Pawlikowski, che al momento dell’uscita nelle sale in Calabria non aveva trovato spazio. UNA ha voluto riproporre questa pellicola in bianco e nero, premiata a Cannes, che il suo pubblico ha apprezzato moltissimo per la poetica, le musiche celestiali e l’originalità artistica.

La prossima proiezione è in programma per domani alle 21 con il film cipriota “Torna a casa, Jimi!” divertente esordio alla regia di Marios Piperides, che introduce con leggerezza il tema attuale della politica dei muri.

Gli altri 2 appuntamenti vedranno il 16 luglio “Foxtrot – La danza del destino” di Samuel Maozh, ed il 23 luglio “Tanna” di Martin Butler e Bentley Dean.

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a unassociazione@gmail.com, i posti sono limitati nel rispetto delle linee guida governative.