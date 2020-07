Tchaikowsky Jazz Orchestra con ospite Francesco Cafiso venerdì nel Convento dei Padri Cappuccini

Il Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese promotore del Mediterraneo Festival continua la programmazione partita il 6 luglio scorso, sulle note della grande musica classica, in Media Partnership con Rai Radio 3

La location magica individuata dal Direttore Artistico è l’antico convento dei Padri Cappuccini di Nocera Terinese, convento, costruito sui resti di un antico fortilizio, nel 1581 i resti vennero donati dalla nobile famiglia Ventura, insieme a mille ducati d’oro per il suo restauro.

Venerdì alle 19,30 presso il Convento dei Padri Cappuccini si terrà un concerto/evento di musica jazz tenuto dalla Tchaikowsky Jazz Orchestra con ospite Francesco Cafiso.

La Tchaikovsky Jazz Orchestra nasce nel 2019 da un’idea dei Maestri Egidio Ventura e Carlo Cattano, musicisti e Docenti delle Cattedre di Pianoforte Jazz e Sassofono Jazz presso il Conservatorio P.I Tchaikovsky di Nocera Terinese.

Il repertorio dell’orchestra è costituito da arrangiamenti originali scritti da Carlo Cattano e da numerosi standards del repertorio jazzistico, e ripercorre con efficacia le varie età del Jazz: dal Jazz classico di Duke Ellington, Count Basie per arrivare a brani originali è soprattutto in questi ultimi brani che il tessuto ritmico-armonico ricco e inusuale permette di esaltare le capacità solistiche degli strumentisti, lasciando ampio spazio all’improvvisazione. Nel settembre 2019 la Big Band ha fatto il suo primo esordio nella città di Cetraro suonando con uno dei più grandi sassofonisti del panorama internazionale: Stefano Di Battista, appuntamento inserito nel cartellone dei Grandi Eventi del Fortissimo Festival, manifestazione promossa dal Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese.

Ospite al concerto venerdì il solista sassofonista Francesco Cafiso musicista che inizia a suonare il sax a soli 6 anni ma già a 9 anni è in tour con la sua band composta da musicisti adulti che lui dirige con grande maturità. Wynton Marsalis nel 2002 all’età di 13 anni lo coinvolge nel suo tour europeo. Nel 2004 è ospite d’onore al Festival di Sanremo.Nel 2006 consegue il diploma in flauto traverso presso l’istituto musicale Vincenzo Bellini a Catania.

Ha suonato diverse volte in USA esibendosi al Lincoln Center nella “Alice Tully Hall” e nella “Avery Fisher Hall” oltre che al Birdland, all’Iridium, al Dizzy’s Club Coca Cola, al BB King, jazz club di New York. Si è esibito in altri Festivals internazionali quali quello di New Orleans, di Montréal, di Melbourne, di Tokyo, di Londra, di Ouro Preto in Brasile, di Tallinn in Estonia, in festivals europei tra cui, Vienna, North Sea, Vienne, Marciac, Vitoria, Umbria Jazz, Pescara Jazz.