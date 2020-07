Mercoledì note al tramonto al centro del lungomare Falcone e Borsellino con “Sbl summer – tra mare e sogno”

Il Sistema Bibliotecario Lametino e l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme propongono l’evento “Sbl summer – tra mare e sogno”, che si terrà mercoledì alle 19. presso l’anfiteatro “Emanuela Loi” sul Lungomare Falcone – Borsellino.

Una serata che unisce il mondo fantastico del libro, delle parole e dei racconti, a quello della musica grazie alla generosa donazione di un pianoforte a coda, protagonista della serata, da parte della famiglia D’Ippolito – Vitale, al Sistema Bibliotecario Lametino, che dopo l’estate sarà ospitato presso il Chiostro di San Domenico.

Un concerto di musica scandito dal rumore del mare, dalla magia del tramonto, e accompagnato da note di socialità e condivisione letteraria. L’evento nasce come una metaforica inaugurazione del cartellone di eventi estivi, e come occasione per restituire a cuore e mente, serenità e speranza.

L’estate per antonomasia celebrazione di spensieratezza e libertà, oggi, risente della sofferenza umana di un lungo periodo di lock down, che deve essere mitigata con eventi che possano, se pur nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, restituire un terapeutico sorriso.

Si invitano inoltre i partecipanti a fotografare il tramonto e a condividere le foto su Instagram con l’hashtag #SBLSUMMER e i Tags @SBLametino e @Città_di_Lamezia_Terme che verranno ricondivise sui profili social.