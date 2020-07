Dal 31 agosto al 4 ottobre al via le riprese de “l’Afide e la Formica”, domani e venerdì i casting per le comparse

Uso gratuito del Teatro Grandinetti, dalle 9 alle 20 di domani e venerdì (con quindi mancato incasso del canone di 1.400 euro), per la Indaco Srl al fine di effettuare i casting delle comparse per il primo film di Mario Vitale, “l’Afide e la Formica”, che sarà girato a Lamezia Terme dal 31 agosto al 4 ottobre.

Il patrocinio concesso ieri dalla giunta prevede anche il diritto di utilizzare il logo del Comune per promuovere l’iniziativa, e l’esenzione del pagamento di quota parte (50%) dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Inoltre in vista della manifestazione di questa sera al Sistema Bibliotecario Lametino concesso il patrocinio oneroso di 300 euro per l’esibizione musicale sul lungomare Falcone Borsellino, precisando altresì che «il Comune di Lamezia Terme si intende dispensato da eventuali responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone e/o a cose riferite al rispetto della sicurezza delle norme anti Covid».

La manifestazione prevede una serata di brani musicali e di letture eseguite al tramonto per celebrare la donazione al Sistema Bibliotecario Lametino di un pianoforte a coda, che verrà reso fruibile a musicisti e appassionati di musica che vorranno utilizzarlo, e sarà custodito presso il Caffè Letterario (Complesso monumentale San Domenico).