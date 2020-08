Causa ordinanza saltano le serate ai lidi di Gizzeria, salva la seconda giornata del Color Fest a Maida

Dopo l’ordinanza regionale, si adeguano anche i comuni direttamente interessati sulla costa lametina, con anche Gizzeria così a bloccare fino al 7 settembre le attività di discoteca nei lidi ricadenti nel proprio territorio.

Niente “serate danzanti” così sia al B Club che al Cool Bay, mentre l’Hangloose beach già da inizio stagione aveva optato per non confermare i propri appuntamenti in tal senso prediligendo esibizioni di musica dal vivo con bagnanti più distanziati all’interno dello stabilimento. Tutte e 3 le strutture continueranno intanto le proprie attività legate alla ristorazione e lido, essendo inibita solo la parte dell’animazione notturna.

Non rientra invece nella stretta regionale il Color Fest, che ricevute le rassicurazioni da Catanzaro ha confermato anche la seconda giornata di concerti prevista oggi presso l’agriturismo Costantino a Maida, sempre all’insegna del distanziamento sociale e prevenzione di ogni rischi, potendo contare però su un numero di ingressi contingentato ben al di sotto delle 1000 unità previste per eventi all’aperto, con 2 aree musicali con posti a sedere.