Ripartono da mercoledì le proiezioni allo Space Cinema di Maida.

Il circuito si è già impegnato nel mettere a punto tutti i protocolli di sicurezza (già operativi nei 4 cinema aperti da giugno), nel formare adeguatamente il personale per garantire il distanziamento sociale. Tutti gli ambienti del cinema vengono regolarmente igienizzati e le sale sono pulite al termine di ogni spettacolo. Agli spettatori viene chiesto di indossare la mascherina in tutti gli ambienti del cinema, ad esclusione della sala, dove possono godersi il film consumando, come sempre, i loro popcorn. È possibile acquistare il biglietto anche online, modalità raccomandata da The Space Cinema, per assicurarsi il posto in sala nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Il nuovo sistema di assegnazione dei posti garantirà il rispetto della distanza tra le persone o i gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti).

L’offerta estiva di The Space Cinema riparte con una programmazione ricca e variegata, che va incontro ai gusti di tutti, con film per bambini e per tutta la famiglia, film d’autore, animazione e capolavori del passato tra cui, per il ciclo Back on The Big Screen, Shining e Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.

Non mancheranno nemmeno le nuove uscite: il 19 agosto arriva Onward, il nuovo film d’animazione targato Disney-Pixar, mentre il 26 agosto è un giorno che tutti i fan di Christopher Nolan hanno già cerchiato sull’agenda, il giorno in cui uscirà Tenet, in anteprima rispetto agli USA; dove invece è stata rimandata l’uscita.