Chiusa da questa mattina la circolazione stradale su Corso Numistrano, a partire dall’area davanti gli uffici dei servizi sociali, con l’avvio delle operazioni del montaggio del palco che ospiterà il Calabria Fest da giovedì a sabato.

Se sulla segnaletica affissa fin da ieri, al netto dell’errore nel riportare il nome dell’associazione organizzatrice dell’evento, veniva fornita come scadenza le 14 di domenica, oggi l’ordinanza stessa è stata pubblicata sull’albo pretorio.

Oltre alla chiusura del corso partita questa mattina dalle 7 con relativo divieto di sosta e transito dai servizi sociali fino alla Madonnina, sarà vigente anche il divieto di circolazione su corso Numistrano, con obbligo di transito su Via Mons. V. Moietta, per i veicoli provenienti da Via S. Giovanni/Piazza S. Giovanni, Vico Stocco e Via Garibaldi, dalle 20:30 e fino alle 1 nei 3 giorni degli spettacoli musicali.

Divieto di sosta dalle 17 del 27 agosto fino alle 24 del 29 agosto su: Piazza S. Giovanni, nel tratto di strada in adiacenze alle scalinate che portano su Corso Numistrano; Via P. Celli, nel tratto di strada in adiacenze alle scalinate che portano su Corso Numistrano; Via Salita F,lli Maruca, ultimo tratto di strada, lato sinistro, tratto compreso a partire dalle scalinate di Via P. Celli che portano su Piazza Cap. G. Feroleto e fino all’intersezione con Piazza Ardito.

Stabilito il divieto di circolazione su Piazza Ardito, con obbligo di transito su Via Salita A. D’Ippolito, per i veicoli provenienti da Via P.Celli e da Via Salita F.lli Maruca, dalle 15 del 27 agosto e fino alle 24 del 29 agosto, si prevede anche che in caso di necessita’ sarà prevista la chiusura al transito di Via Salita F.lli Maruca, con posizionamento di transenne all’intersezione della stessa via con Via Lissania, dalle 20 del 27 agosto e fino alle 24 del 29 agosto.

Divieto di transito per pullman e mezzi pesanti con deviazioni da Piazza Mercato Vecchio intersezione con Piazza Bovio, all’intersezione di Via Indipendenza con il ponte di Via Misiani (zona area mercatale, all’intersezione di Via Indipendenza con il ponte che porta in Via Piave, dalle 7 del 25 agosto e fino alle 14 del 30 agosto.