Riparte “Chitarre e oltre” dopo la sospensione con eventi fino a marzo

Ripartono gli eventi del festival “Chitarre e oltre”, promosso dall’associazione culturale “Animula”, patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Catanzaro, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione per gli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria, annualità 2019.

L’emergenza sanitaria ha portato alla cancellazione di una serie di eventi previsti fino a luglio con i maestri Tatyana Ryzhkova, Nikita Koškin, Marina Krupkina, Maria Luisa Bigai, Salvatore Biancardi, David Jacques, la sospensione dei concerti previsti in aprile con le scuole ad indirizzo musicale della regione e il concerto del vincitore assoluto della terza edizione del concorso internazionale chitarristico dell’Istmo.

Ultimo spettacolo prima del lockdown, “La vita di Roberto Johnson”di Reno Brandoni, lo scorso 24 gennaio, che ha visto l’incontro dell’autore con gli studenti delle scuole del territorio presso l’istituto comprensivo “Manzoni-Augruso” diretto da Anna Primavera.

La programmazione rimodulata di “Chitarre e oltre” prevede a partire da oggi, 28 agosto, all’Abbazia di Corazzo di Carlopoli alle 17.30 l’ “Omaggio a Morricone” con Giovanna Massara soprano, Giovanni Mazzucca al pianoforte, Francesco Salime al sax in collaborazione con l’associazione culturale Coro polifonico “SS. Trinità”.

Domani sabato 29 agosto al castello di Maida alle 21 il concerto per chitarra di Michele Francesco De Fazio, vincitore del concorso internazionale chitarristico dell’Istmo. Sabato 5 settembre all’Abbazia di Corazzo a Carlopoli e domenica 6 settembre al Castello di Maida, l’esibizione dell’Accademia degli istituti calabresi ad indirizzo musicale. Sabato 3 ottobre all’Abbazia di Corazzo di Carlopoli e domenica 4 ottobre al Castello di Maida “Il Melologo – Favole di animali per quelle bestie degli umani”, con Maria Luisa Bigai voce, Salvatore Biancardi e Gennaro Musella al pianoforte.

Sabato 24 ottobre al chiostro del complesso monumentale San Domenico di Lamezia Terme, concerto per chitarra con Enzo Sciotto e Nicola Mantella. Domenica 25 ottobre, sempre al chiostro del complesso monumentale di Lamezia Terme, concerto per chitarra con Ivana Oliva. Tatyana Ryzhkova e il duo David Jacques e Vincenzo Saldarelli con i loro concerti per chitarra concluderanno la rassegna il 20 e il 21 marzo 2021 al chiostro.