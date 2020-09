Si terrà oggi, nei ruderi del Castello di Maida, l’Accademia Istituti Calabresi ad Indirizzo Musicale

Si terrà oggi, nei ruderi del Castello di Maida alle 18:30, l’Accademia ICIMI (Istituti Calabresi ad Indirizzo Musicale) prevista nel Festival “Chitarre e oltre” promosso da Animula in sinergia con la Pro Loco di Maida, patrocinato dalle Amministrazioni di Maida e Carlopoli, dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Catanzaro.

Con il termine “Accademia” si indicava nell’800 uno spettacolo dove più artisti si alternavano per intrattenere il pubblico presente.

La manifestazione, così come nelle precedenti e recenti edizioni tenutesi a Carlopoli, prevede la partecipazione di allievi degli Istituti Calabresi ad Indirizzo Musicale da cui l’acronimo ICIM. In questa edizione saranno rappresentati gli Istituti Comprensivi “Manzoni—Augruso” di Lamezia Terme e “Saverio Gatti” plesso di Pianopoli, con allievi di Vittorio Viscomi e Angela Ferraro, il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia con allievi di Marco Rossetti ed Edoardo Marchese, il Conservatorio “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese – con allievi di Enza Sciotto e Nicola Montella, il Conservatorio Francesco Cilea Reggio Calabria con allievi di Francesco Tornabene.

L’ingresso è libero, ma data la particolare e delicata situazione pandemica, sarà rilevata la temperatura a tutti i partecipanti e saranno registrate le presenze per un’eventuale tracciabilità di quanti interverranno. Il luogo di svolgimento è all’aperto tuttavia, nel caso di maltempo, l’Accademia si terrà nell’Auditorium T.G. Cantafio, con accesso limitato fino a capienza possibile secondo norme covid. Per tutti, nel rispetto delle norme anti covid attualmente in vigore, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Il Festival è un’attività co-finanziata dalla regione calabria – obiettivo 6.7.1 del pac 2014/2020 – interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in calabria annualità 2019 azione 1- tipologia 1.2 – sezione “eventi di rilievo regionale e nazionale”.