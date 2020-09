Domani inizierà nel Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme la terza edizione di “Chiostro in Jazz”

Domani, alle 20.30, inizierà nel Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme la terza edizione di “Chiostro in Jazz” con un quartetto d’archi di prestigio composto da Federica Mazza e Valentina Iocca al violino, Marco Catracchia alla viola e Federica Santoro al violoncello.

L’ensemble, pur con qualche variazione, si esibisce da tempo, portando avanti un’idea di repertorio che unisce il barocco alla musica contemporanea. In quest’appuntamento al Chiostro, in concordanza al cartellone in cui sono ospitati, proporranno anche dei brani appartenenti alla tradizione jazz, facendo così compiere all’ascoltatore un breve viaggio nella storia della musica. Uno degli obiettivi del

quartetto, oltre a divulgare la musica, è quello di rendere fruibile il linguaggio sonoro ma soprattutto il linguaggio universale della musica,

al fine di guidare l’ascoltatore e di fornire le chiavi di lettura di diversi generi e stili.

Il concerto sarà ad ingresso gratuito e si terrà nella Sala Multimediale del Chiostro. Nel rispetto delle attuali norme di difesa e prevenzione

dal Covid-19, i posti saranno limitati. Pertanto si consiglia di prenotare un tavolo inviando un messaggio whatsapp al numero 3791654747

o una mail all’indirizzo info@chiostrolamezia.it.

All’ingresso del Chiostro verrà misurata la temperatura e verranno registrati i nominativi dei partecipanti utilizzando appositi moduli,

come richiede la normativa.