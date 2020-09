Slitta al 9 – 18 dicembre Il 43° MusicAmaCalabria, inizialmente previsto dall’11 al 20 ottobre

Il 43° MusicAmaCalabria previsto dall’11 al 20 ottobre 2020 a Lamezia Terme è stato riprogrammato, sempre nella città della piana per il 9 – 18 dicembre 2020.

Il cambio di date si è reso necessario a causa della pubblicazione da parte del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale Calabrese del Decreto n. 9591 del 21 settembre 2020 con il quale si è proceduto all’annullamento di parte del procedimento relativo all’Avviso Pubblico Grandi Eventi 2020.

Lo stallo verificatosi nella pubblicazione della graduatoria prevista dall’ Avviso pubblico per il 28 agosto scorso, le incertezze sui tempi necessari all’avviamento ex novo del procedimento di istruttoria e di valutazione delle domande presentate il 28 luglio 2020 e altri eventuali rallentamenti oggi non ipotizzabili, impongono realisticamente questa sofferta scelta.

I contenuti artistico-programmatici del 43° MusicAmaCalabria – già presentati nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme il 15 settembre che ha raggiunto 3350 persone sul canale facebook dell’associazione – rimangono invariati grazie alla straordinaria disponibilità dei grandi artisti internazionali invitati che hanno riprogrammato i loro calendari.

A loro, ai tanti partners nazionali e internazionali e al pubblico, AMA Calabria desidera rivolgere un sentito non formale ringraziamento per la comprensione e i disagi arrecati indipendenti dalla propria volontà e dà appuntamento al 43° MusicAmaCalabria che, per gli alti, originali, innovativi e unici contenuti progettuali resi pubblici attraverso i media, avrà regolarmente corso dopo la pubblicazione della graduatoria dei grandi eventi calabresi.