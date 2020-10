Sabato nella Chiesa dello Spirito Santo a Castagna il trio di chitarre “Le13”

Prosegue la seconda edizione del Festival “E ancora… Suoni per l’Abbazia”, proposto dall’Associazione Culturale Animula, in collaborazione con l’Amministrazione di Carlopoli e il contributo dell’Ente Nazionale Parco della Sila.

Il prossimo concerto in cartellone è quello del trio di chitarre “Le13”, formato dalle chitarriste pugliesi Silvia Boccadamo, Carla Canitano e Maria Luisa Petrelli, che si terrà sabato alle 17:30 nella Chiesa dello Spirito Santo a Castagna, frazione di Carlopoli.

Lo spettacolo, dal titolo “Come in un film”, si succede al primo lavoro dell’ensemble “Danzas de la seduccion”, dedicato alla musica spagnola classica e popolare. Con questa nuova proposta il trio abbandona completamente il repertorio originale scritto per chitarra, andando alla ricerca di musiche da film che acquistano così nuova linfa e nuova carica.

L’ingresso è libero. Sarà possibile assistere allo spettacolo nel pieno rispetto delle norme sul covid, così come previsto per la partecipazione alle funzioni religiose, con accesso limitato alla capienza possibile secondo le norme di prevenzione attualmente in vigore. Obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del “distanziamento sociale”.