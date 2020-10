Concorso chitarristico a distanza e concerto domenica al Chiostro con “Animula”

Si è svolgerà “a distanza”, in linea con le indicazioni di prevenzione del contagio da Covid 19, la terza edizione del concorso chitarristico dell’Istmo promosso dall’associazione culturale “Animula” diretta da Claudio Fittante, in programma domani e domenica, inizialmente previsto nei locali della biblioteca diocesana e oggi ridefinito in modalità da remoto. Il concorso vanta il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Lamezia Terme, con la collaborazione del Chiostro Caffè letterario e del Liceo Campanella. Le esibizioni del concorso saranno trasmesse in streaming sulla pagina facebook dell’associazione.

Dieci gli iscritti, provenienti da diverse regioni italiane, che parteciperanno al concorso trasmettendo in diretta le loro performance, che saranno valutate dalla giura presieduta dal presidente dell’associazione “Animula” Claudio Fittante e composta da nomi di rilievo del panorama musicale regionale e nazionale: Enza Sciotto, Nicola Mantella, Ivana Oliva, Gaetano Cinque, Fabio Sirianni, Giancarlo Paola. Membro internazionale della giuria la chitarrista bielorussa Tatyana Ryzhkova, che già da diversi anni collabora con Animula e che nelle passate edizioni ha offerto come premio per i vincitori del concorso un concerto da tenere in Germania.

Quattro le sezioni del concorso – solisti, duo di chitarre, chitarre in formazione da camera e chitarre etniche sperimentali – divise in fasce a seconda dell’età dei partecipanti. Tra i vincitori dei premi delle passate edizioni del concorso, Michele Francesco De Fazio e Federica Le Piane sono stati assegnatari del concerto premio offerto da Tatyana Ryzhkova nel gennaio 2020. Tra i primi premi previsti per i vincitori, la possibilità di tenere dei concerti sul territorio nazionale grazie al supporto di Animula; abbonamenti alla rivista di settore “Il Fronimo”; parature per chitarra classica offerte dalla ditta “aquila corde armoniche” e premi in denaro offerti da Animula.

In collaborazione con il Chiostro Caffè letterario, nelle sale del complesso monumentale S. Domenico, domenica alle 18 concerto della chitarrista Maria Ivana Oliva, nell’ambito degli eventi di rilievo regionale finanziati dalla Regione Calabria per l’annualità 2019, con il patrocinio della Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Lamezia Terme, Carlopoli e Maida.

Ideatrice e organizzatrice delle Rassegne “Luna nel Chiostro”, rassegna itinerante nel centro storico di Taranto per la valorizzazione dell’arte in connubio con la musica patrocinata dalla Regione Puglia, Maria Ivana Oliva è attualmente docente di Chitarra presso l’Istituto Comprensivo “Frascolla” di Taranto. Ideatrice del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” di Taranto e Presidente dell’Associazione “Guitar Artium”, Maria Ivana Oliva ha fondato l’orchestra “Andrés Segovia” formata da giovani musicisti, per la quale arrangia e trascrive numerosi brani.

L’artista suonerà in modalità remoto mentre la partecipazione al concerto, nel rispetto delle misure di prevenzione, sarà limitata a 30 persone previa prenotazione.