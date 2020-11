Per la prima volta in modalità “remoto” per vie delle restrizioni anti Covid, si è svolta tra il 24 e il 25 ottobre la terza edizione del concorso internazionale chitarristico dell’Istmo promosso dall’associazione culturale “Animula, patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Catanzaro e dal Comune di Lamezia Terme con la collaborazione del Chiostro Caffè letterario e del Liceo Campanella.

Tutti i partecipanti hanno dovuto registrare le loro performance, inviarle alla commissione e poi ripeterle dal vivo in streaming nei 2 giorni del concorso, un procedimento impegnativo che ha così consentito lo svolgimento della terza edizione già prevista a marzo scorso, con nomi di prestigio del panorama chitarristico internazionale nella giuria come la bielorussa Tatyana Ryzhkova, il canadese David Jacques e il russo Nikita Koškin.

Primo posto per la categoria Solisti fascia C (senza limiti di età) per Emanuele Barillaro; primo posto per la categoria Solisti, fascia B (fino a 18 anni) per Giuseppe De Francesco; primo posto per la categoria solisti fascia A (fino a 14 anni) per Elisabetta Malandrino.

Tra i premi per i vincitori, oltre al diploma e agli attestati, concerti da tenersi sul territorio nazionale, parature di corde offerte dalla casa produttrice “Aquila corde armoniche” di Caldogno – Vicenza, abbonamento alla rivista di settore “Il Fronimo”, piccole borse di studio per i primi classificati per sostenere le spese di viaggio dei vincitori per raggiungere le sedi dei concerti premio, una borsa di studio del valore di 500 euro ad Emanuele Barillaro, vincitore con il punteggio più alto su tutte le categorie.

La borsa di studio sarà consegnata in occasione del concerto che Barillaro dovrà tenere, da regolamento, nell’ottava edizione del festival “Chitarre e oltre…” prevista per il prossimo anno.

A valutare le esibizioni, la giuria presieduta da Claudio Fittante e composta da nomi di rilievo del panorama musicale regionale e nazionale: Enza Sciotto, Nicola Mantella, Ivana Oliva, Gaetano Cinque, Fabio Sirianni, Giancarlo Paola. Membro internazionale della giuria, la chitarrista bielorussa Tatyana Ryzhkova, che già da diversi anni collabora con Animula e che nelle passate edizioni ha offerto come premio per i vincitori del concorso un concerto da tenere in Germania.

Nel complesso la commissione ha sottolineato “l’alto livello delle esibizioni dei partecipanti di tutte le categorie, un elemento che evidenzia quale sia il livello dell’offerta musicale nel Meridione. Si sono toccati punti di alta espressività e capacità tecnica in particolare con il reggino Emanuele Barillaro e il chitarrista di Albi Jacopo Puleo, per i quali, nella seconda fase, è stato arduo per la commissione assegnare il punteggio. Più che promettente l’esibizione della vincitrice della sezione solisti fino ai quattordici anni, Elisabetta Malandrina, di Portopalo, che ha effettuato la propria performance con maturità tecnica di tutto rispetto.”

Per il maestro Ivana Oliva “il Concorso Internazionale dell’Istmo si colloca a pieno titolo tra le proposte concorsuali di carattere interazionale ad oggi attive e il livello di preparazione tecnica e interpretativa dimostrata dai concorsisti dimostra l’alto livello presente nelle classi dei Conservatori e Istituti italiani di formazione musicale”. Giudizio positivo sulle esibizioni dei partecipanti al concorso da parte del maestro Enza Sciotto, che non ha potuto partecipare per motivi personali.

Conferme e novità per la quarta edizione del concorso, prevista tra marzo e luglio 2021, auspicando sarà possibile realizzarla dal vivo. Annunciata la presenza di Tatyana Ryzhkova, Vincenzo Saldarelli, Elena Kokkaliari, David Jacques, Sandro Lazzeri.

Il maestro Vincenzo Saldarelli per la prossima edizione ha realizzato due composizioni da inserire nel concorso nella sezione musica da Camera. Le composizioni dal titolo “Bruzia” e “Lametus”, edite dalla casa editrice Sinfonica, sono dedicate al Festival, al Concorso e alla Città di Lamezia Terme e saranno inviate agli iscritti alla quarta edizione della kermesse.

Confermata per la prossima edizione una chitarra premio “Tatyana signature” della casa di liuteria artigianale spagnola “Romanillos” e un concerto premio da tenere in Germania offerto da Tatyana Ryzhkova.