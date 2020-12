Cover di Elio e le Storie Tese e degli Afterhours questa sera per Naip in semifinale ad X Factor

Continua il percorso di Michelangelo Mercuri, aka N.A.I.P. acronimo di Nessun artista in Particolare, sul palco nazionale di X Factor Italia.

La canzone mononota è il brano con cui N.A.I.P affronterà la semifinale di X Factor 2020. L’artista eseguirà la cover in duetto con Elio per la sezione featuring, un brano ironico e dissacratorio presentato proprio da Elio e le Storie Tese al Festival di Sanremo 2013.

E non solo per giocarsi l’accesso alla finalissima di giovedì 10 dicembre, si cimenterà con un brano degli Afterhours, Milano circonvallazione esterna: una vera e propria rasoiata elettrica, un brano psichedelico, onirico, quasi visionario, in cui ci si interroga sugli stereotipi della felicità, con cui N.A.I.P. omaggerà Agnelli e la sua band, per il carattere assolutamente ispirativo che la loro discografia ebbe sulla sua formazione musicale.