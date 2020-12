Nessun Artista in Particolare conquista la finale di X Factor

Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e Nessun Artista in Particolare sono i finalisti dell’edizione 2020 di X Factor.

Giovedì prossimo sarà del quartetto conclusivo così anche il lametino Michelangelo Mercuri, ieri sera su palco prima con la canzone mononota in duetto con Elio per la sezione featuring, un brano ironico e dissacratorio presentato proprio da Elio e le Storie Tese al Festival di Sanremo 2013.

Dopo è stata la volta del brano degli Afterhours, Milano circonvallazione esterna, davanti allo stesso Manuel Agnelli che della formazione è il frotnman.

La teatralità on stage di Mercuri ha colpito i 4 giudici del talent già dalle prime audizioni, con Mika ad accoglierlo nella propria categoria over.