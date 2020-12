Anteprima del Lamezia Internazional Film Fest dall’11 al 19 dicembre online, premi per Roberta Mattei e Ficarra & Picone

Anche se si inizia ad intravedere una luce alla fine del tunnel, resta impossibile per il Lamezia Internazional Film Fest -come per tutti i Festival del mondo in questi giorni- confermare l’edizione prevista per dicembre in presenza.

Dall’11 al 19 dicembre ci sarà Aspettando Liff…, 9 giorni pieni di cinema, incontri e artisti senza rinunciare neanche questa volta alle sorprese e alle novità che, puntualmente ogni anno, l’organizzazione prepara per rendere di edizione in edizione il Lamezia International Film Fest sempre più vivo, sempre più ricco, sempre più emozionante.

Dall’11 al 17 dicembre sarà quindi possibile, dopo una veloce registrazione per mail, vedere sul sito ufficiale dell’evento (lameziainternationalfilmfest.wordpress.com) tutti e 130 i cortometraggi scelti per la selezione ufficiale del concorso internazionale Colpo D’Occhio: una selezione delle opere ricevute sempre attenta alla qualità ma che per questo imprevedibile 2020 ha voluto accogliere un numero più alto di cortometraggi, anche come stimolo ed incoraggiamento per chi anche stavolta ha voluto mettersi in gioco.

Venerdì 18 dicembre alle 19, in streaming sul sito lameziainternationalfilmfest.wordpress.com, ci sarà la cerimonia della consegna dei premi. Oltre al Premio Colpo D’Occhio ufficiale (miglior cortometraggio, miglior regia, miglior attore, miglior attrice, miglior sceneggiatura), ci saranno anche il Premio TaxiDrivers, proveniente dalla redazione di una delle riviste di critica e informazione cinematografica più importanti, longeve e influenti del settore (taxidrivers.it); e il Premio Litweb, ideato dalla blogger Ippolita Luzzo, che andrà al corto che “coniuga passato e presente in un futuro semplice, Corto nascente in LitWeb”

Chiusura in grande poi sabato 19 dicembre: sempre in streaming sul sito alle 19.00, il direttore del LIFF Gianlorenzo Franzì dialogherà con Roberta Mattei, una delle attrici più brave e tra i volti più intensi del cinema degli ultimi anni (vista in Non Essere Cattivo di Claudio Caligari, Veloce Come Il Vento di Matteo Rovere, Il Primo Natale di Ficarra & Picone, Omicidio all’Italiana di Maccio Capatonda tra gli altri) e candidata al David di Donatello nel 2017 per il film con Rovere, che riceverà il Premio Ligeia 2020; e con Ficarra & Picone, il duo comico vincitore di tanti premi tra cui il Nastro D’Argento, il Ciak D’Oro, e il Premio De Sica nel 2017 per L’ora Legale, duo campione d’incassi con le loro numerose commedie dopo aver mietuto successi in televisione conducendo, tra l’altro, Striscia La Notizia per quasi 15 anni- e che riceveranno il Premio Paolo Villaggio.

Eppure per quanto slim, neanche Aspettando il Liff… rinuncia ad avere un poster di grande impatto e bellezza. Se nel 2019 la locandina ufficiale era stata affidata alla delicatezza di Sergio Gerasi, illustratore di Dylan Dog, nel 2020 a firmare il poster è stato Pierdomenico Sirianni, un talento e un orgoglio tutto italiano (e lametino…) disegnatore tra l’altro di un successo mondiale come Winx Club.