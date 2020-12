Si spegne alla prima eliminatoria il percorso verso la vittoria di Xfactor per il lametino Michelangelo Mercuri, in arte Naip, che dopo il duetto con Mika in “Lollipop” non supera il primo ostacolo nella finalissima del talent questa sera in diretta anche Tv8 oltre che su Sky.

In semifinale l’artista lametino aveva eseguito la canzone mononota in duetto con Elio per la sezione featuring, un brano ironico e dissacratorio presentato proprio da Elio e le Storie Tese al Festival di Sanremo 2013.

Nella seconda esibizione era stata la volta del brano degli Afterhours, Milano circonvallazione esterna, davanti allo stesso Manuel Agnelli.