La giunta impegna 4.000 euro per la creazione di un sistema di filodiffusione musicale pubblica

Richiamando alla responsabilità individuale dei cittadini in tempo di Covid-19, dopo le luminarie l’amministrazione comunale in tema natalizio prevede anche un sistema di filodiffusione «da collocare nelle aree di maggiore afflusso cittadino dei tre ex comuni della Citta’ di Lamezia Terme ( Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia)» ritenendolo «strumento di animazione ed intrattenimento che potrebbe accompagnare i lametini durante lo shopping natalizio promosso ed incentivato anche a livello nazionale dalle politiche del Governo», esperienza poi che sarà riproposta durante il periodo estivo «per allietare ad esempio il lungomare “Falcone- Borsellino”, i parchi cittadini o qualsivoglia iniziativa per il benessere spirituale della collettività».

La stessa delibera di giunta poi reputa che «per questo anno non si potrà realizzare, per la notte di San Silvestro la tradizionale festa in musica, ma si vuole comunque regalare per il periodo del Capodanno un medley musicale rivolto soprattutto ai piu’ giovani», anche se proprio la notte del 31 insieme alle altre festività viene indicata come una delle scelte per il coprifuoco generale impartito a livello nazionale.

Si stanziano così 4.000 euro per l’acquisto di un sistema di 16 diffusori da esterno da collocare su:

3 su corso Numistrano;

2 in Zona Palme ;

3 su Corso Nicotera;

2 su Corso Eroi di Sapri

2 in Piazza Fiorentino;

1 in Piazza 5 dicembre;

1 in via Cupiraggi (vicino chiesa San Francesco);

1 in Piazza Italia;

1 presso la Stazione Ferroviaria.

Inoltre il sistema dovrà essere composto da 4 amplificatori, 4 matassa (matassa cavo bipolare per audio da esterno 0,75 mm), 4 ip audio encoder ricevitore wifi is6.