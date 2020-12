Online il video ufficiale del brano “IoeTe” del rapper e cantante lametino Enrico Cuomo

È uscito ieri, sul suo canale YouTube, il video ufficiale del brano “IoeTe” del rapper e cantante lametino Enrico Cuomo. Questo è estratto dal suo album “ENRICO”, uscito nel mese di ottobre, e vede la partecipazione di Luigi Strangis come featuring.

Il video, diretto da Lorenzo Smirne, che vede nella parte di attrici le giovanissime Mariafrancesca e Fabiola Scalercio, racconta una storia di ricerca.

Le due protagoniste, rappresentanti due poli opposti del carattere di ogni persona (quello più razionale e quello più emotivo), per tutta la durata del video si scrutano e si analizzano, nel tentativo di capire se quella che si trova davanti a sé sia effettivamente una persona diversa o un riflesso di sé stessa.

Inizialmente la prima sembra essere totalmente disinteressata alla presenza di qualcuno che vuole la sua attenzione, ma con il passare del tempo l’intesa tra le due diventa sempre più forte, nonostante l’iniziale diffidenza della stessa che nei primi passaggi addirittura la respinge.

Nel finale le due s’intendono completamente, lasciando presagire che non possono esistere singolarmente e che l’una completa l’altra. Non è quindi in effetti una ricerca di un’altra persona, ma la ricerca del giusto equilibrio interiore e del proprio io più vero.