Medley natalizio del duo Colosimo-Nicotera

Dall’arte di Antonio Colosimo e Giovanni Nicotera nasce un medley natalizio tutto da ascoltare

Uno è un cantante capace di emozionare grazie alle sue qualità canore e interpretative. L’altro un pianista sopraffino, tecnicamente bravo a cimentarsi con generi diversi. Il primo è Antonio Colosimo, 26 anni, catanzarese laureato in giurisprudenza ma da sempre appassionato di musica. Il secondo è Giovanni Nicotera, lametino, docente al Liceo musicale “Tommaso Campanella”, che ha al suo attivo collaborazioni con musicisti di diverse parti del mondo, come con la cantante cinese Wang Zi Xuan o con Dave Howard, docente al prestigioso Berklee College of Music di Boston. Si sono conosciuti questa estate in una Jam session a Lamezia Terme e da lì è nata l’idea di realizzare insieme una produzione che si è concretizzata in un medley natalizio pubblicato sui canali social due artisti.

“Quando ho visto suonare Giovanni sono rimasto incantato: faceva con il piano quello che gli pareva – racconta Antonio Colosimo – e stilisticamente spaziava dal jazz al soul, al pop. Era libero e lì ho capito che mi sarebbe piaciuto tanto lavorare con lui, così glielo ho proposto. Ci siamo visti in ottobre per conoscerci musicalmente ed è nata l’idea del Medley. Avrebbe dovuto essere più elaborato e con un video in alta qualità. Tuttavia – prosegue – l’idea è sfumata a causa della “zona rossa”, trovandoci in due comuni diversi, Lamezia Terme e Catanzaro.

Con la riapertura a dicembre – aggiunge – abbiamo ripensato al progetto. Eravamo entrambi molto impegnati ma, infine, abbiamo trovato uno spazietto di un’ora, lo scorso 22 dicembre, in cui abbiamo realizzato il tutto, partendo completamente da zero considerato che fino a quel momento avevamo soltanto l’idea, neppure elaborata.

L’aspirazione è grande – conclude – strappare un sorriso in un momento così delicato, anche solo per un secondo, ma noi ci vogliamo credere”.

Il medley è davvero piacevole oltre che ben fatto ed esprime al meglio le qualità artistiche dei due protagonisti dei quali riportiamo in basso due sintetiche biografie.

Antonio Colosimo ha 26 anni , Laureato in giurisprudenza e specializzando in risorse umane, appassionato di canta, musica e fotografia, canta sin da piccolissimo. Partecipa a numerosi festival come il Festival di Pontegrande, Festival show e si esibisce in numerose manifestazioni, tra cui tre edizioni della Notte piccante. Partecipa nel 2012 alla sesta edizione del programma televisivo “X factor” per tre puntate, classificandosi tra i primi 90 su 68000 partecipanti. Dopo una pausa riflessiva durata alcuni anni, nel febbraio 2019 torna sulla scena partecipando alla trasmissione di Catanzaroinforma “Eight stars”, nella quale vince il premio del pubblico. Nel contempo si esibisce con il gruppo RDM nel loro tour, al Marinfest di Catanzaro e in altri eventi come la semifinale di “Miss Italia nel mondo”.

Giovanni Nicotera ha scritto canzoni per i Reali d’Inghilterra, recensito dall’Ansa. Ha suonato al prestigioso “Caffè Pedrocchi” di Padova, locale famoso a livello internazionale e stretto collaborazioni con musicisti da diverse parti del mondo, tra cui una sponsorizzata dalla Sony Music con la cantante cinese Wang Zi Xuan o con Dave Howard, docente al prestigioso Berklee College of Music di Boston. È vincitore di diversi concorsi nazionali pianistici e attualmente docente al Liceo musicale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme.