Calabria Film Commission, ammessi a valutazione 9 lungometraggi, 3 fiction/serie televisive, 10 documentari ed 11 cortometraggi

La Fondazione Calabria Film Commission, guidata dal Commissario straordinario Giovanni Minoli, prosegue nel suo mandato di promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche ed audiovisive in Calabria, dando un primo riscontro formale alle 81 produzioni e società che hanno partecipato all’“Avviso pubblico per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria – 2020”, pubblicato nel maggio del 2020, che ora giunge alla seconda fase del processo di valutazione.

La Commissione tecnica interna della Fondazione ha, infatti, concluso i lavori di controllo sulla legittimità formale della documentazione inviata, rimettendo nelle mani dei membri della Commissione di merito la valutazione dei 33 progetti ammessi alla successiva fase di giudizio nel merito.

Nell’elenco degli ammessi 9 lungometraggi, 3 fiction/serie televisive, 10 documentari ed 11 cortometraggi.