Un primo video ufficiale “made in Lamezia” per N.A.I.P. con “Bravi nel breve”

Un primo video ufficiale “made in Lamezia” per N.A.I.P., ovvero Michelangelo Mercuri, che dopo il percorso che l’ha visto arrivare nella quaterna finale nell’ultima edizione di X-Factor per il brano “Bravi nel breve” ritrova alla regia Mario Vitale, altro lametino il cui 2020 ha visto il successo personale a livello nazionale nel poter girare in città il proprio esordio nel campo del lungometraggio con attori come Beppe Fiorello e Valetina Lodovini ne “L’Afide e la formica”.

Di Lamezia Terme son anche i vari partecipanti al lungo piano sequenza girato nel 2018 nella strada che congiunge la zona di Sant’Eufemia con il mare (ovvero viale Europa con via Marco Biagi) prima che questa fosse definitivamente consegnata dopo gli anni di ritardo per il relativo completamento. Per l’appunto “bravi nel breve, ma nella lunga distanza sentiamo il pericolo, un pericolo che avanza” come canta Naip tra giri di chitarra, synth e perfomance.