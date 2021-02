Sono 3 lungometraggi, 7 documentari e 4 cortometraggi a dividersi 990.000 euro di finanziamenti

Sono 3 lungometraggi, 7 documentari e 4 cortometraggi, per un totale di 990.000 euro di finanziamenti, i beneficiari dell’Avviso Pubblico “per la concessione di contributi per l’attrazione e il sostegno di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali nel territorio della Regione Calabria – 2020” – Legge Regionale n. 21/2019 “Interventi regionali per il sistema del Cinema e dell’audiovisivo in Calabria”.

Ultimati i lavori della commissione di merito, nominata dal Commissario Straordinario Giovanni Minoli, per la categoria lungometraggi sono stati finanziati i film “Scatenati d’amore”, prodotto da Event Horizon, “Conversazione con altre donne”, prodotto da 39 Films e “Mi parlano” prodotto da Bartleby Film. Saranno interessati dalle riprese i territori di Cosenza, la Sila, Nicotera, Rosarno e Gioia Tauro.

Ben 7 sono stati i documentari risultati vincitori: “Breath” prodotto da “Mediterraneo Cinematografica”, “Magna Grecia-eredità della Calabria” prodotto da “Diffusione Arte Cinematografica”, “Askos – Back home” prodotto da Lago Film, “Il mondo fino a ieri” prodotto da Zalab Film, “Oceani” prodotto da “Associazione Culturale Kinema”, “Spicy Calabria – La mappa del piccante” prodotto da Oplus Europe, “Cesare Berlingeri, le radici del reale nelle pieghe dell’invisibile” prodotto da Associazione Culturale Lyrics.

Infine, premiati i cortometraggi “Sir”, prodotto da Dreamart; “Fantasie di colpa” prodotto da Estra Digital; “Leggera” prodotto da Associazione Cinnamon e “Nadir” prodotto da Associazione Prometeo 88.

«Ringraziamo i commissari esterni nominati dal Commissario Straordinario Giovanni Minoli per l’egregio lavoro svolto», afferma il Direttore artistico per il settore cinematografico Gianvito Casadonte, esprimendo la «soddisfazione per essere riusciti a portare a termine l’iter amministrativo dell’Avviso Pubblico, ereditato dalla passata gestione, il cui naturale decorso è stato inficiato e reso difficoltoso dalle sospensioni delle attività dovute all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso».

«Presto sarà pubblicato un nuovo avviso pubblico – aggiunge il Direttore artistico per il settore audiovisivo Franco Schipani – la Fondazione sta lavorando intensamente ad un nuovo bando per implementare le opportunità di crescita del settore audiovisivo in Calabria».