Si è fermata ieri sera l’avventura di Raffaele Renda ad “Amici di Maria De Filippi”, con 8 concorrenti ora rimasti ancora in gara.

Nel talent di Canale 5 il ventenne lametino ha portato i suoi inediti “Il sole alle finestre”, “7 vite”, “Senza Love”, “Tasto reset” e “Focu meu”, venendo battuto nella sesta puntata serale da Deddy nel ballottaggio finale.

Lo stesso cantante in precedenza era arrivato secondo nel 2018 a Sanremo Young , e la scorsa estate sul palco di Riccione in “Deejay on stage” aveva già incontrato anche Rudy Zerbi, uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Amici oggetto sui social della caccia al “Perla Blu”, inesistente locale lametino spesso tirato in ballo come possibile luogo di esibizione per criticare l’esibizione del giovane artista.