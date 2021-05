Il giovane cantautore Minio si ripresenta al pubblico con “la paura di farsi male”, primo singolo della trilogia “emozioni condensate in barattolo”, un ep che racconta un viaggio introspettivo attraverso 3 brani in cui l’autore (Antonio Minieri) racconta in 3 tappe il suo vivere e le sue emozioni, a volte caratterizzate da piccole paure ed incomprensioni, sapientemente trasformate in note, armonie e metriche. Una piccola opera nata durante un periodo difficile per tutti noi, costretti a nuove abitudini e distanze sociali. Proprio queste ultime hanno sviluppato pensieri e suoni tipici del periodo che vengono appunto condensate in un EP cromaticamente intenso.

È facile captare note di malinconia e voglia di evasione; urlare al mondo un messaggio di libertà e leggerezza, che invita le generazioni a dare meno peso alle parole, anche se poi dentro sentiamo il peso del fardello di parole e sguardi che segnano uno stato d’animo provato dal quotidiano vivere.

Per questo viaggio musicale Minio si è autoprodotto, seguito in tutte le fasi di realizzazione dal Erica Cuda (Sound Engineer), che ha curato la registrazione, l’editing, il missaggio ed il mastering a Dissonanze Studios di Francesco D’Augello a Lamezia Terme.

In “la paura di farsi male”, oltre a raccontare in canto la tappa del viaggio, Minio ha suonato le chitarre acustiche e l’armonica, nonché la programmazione delle ritmiche.

Hanno partecipato al confezionamento del brano Lorenzo Smirne che ha suonato il basso e Davide Mazzei che ha suonato il pianoforte ed ha eseguito l’assolo di chitarra elettrica.