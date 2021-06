Esce domani il primo Ep di Antonio Tedesco, “testa o croce”, disponibile su tutte le piattaforme digitali pubblicato dalla label lametina Dissonanze Studios e distribuito da Believe Digital, leader nel settore.

«Testa o croce è una scommessa, ma vince comunque la musica, perché io non ho ancora scelto se essere testa o croce, ho scelto però di cantare», spiega Tedesco, «racconto la scommessa sulla musica, come quando si lancia una moneta per operare una scelta tra due possibili, con uguale probabilità che capiti una o l’altra. Nelle tracce, il pop abbraccia il Cantautorato italiano e in un gioco di contaminazioni sfiora il rock».

Composto da 5 tracce, arrangiate da Luigi Strangis, tra cui il primo singolo 24 Ore, che è stato il debutto artistico dell’artista lametino che ha riscosso molti apprezzamenti e il brano Nuvola, elaborazione di Creep dei Radiohead