Il 1 agosto concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria in cattedrale

Musica Insieme – Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana, con sede a Gioia Tauro, presenta “arte e musica”, 4 eventi relativi all’Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta formativa presente in Calabria – Annualità 2019 – Azione 3 – Tipologia 3.1 – Regione Calabria

Tra le serate annunciate, quella dell’1 agosto nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di Lamezia Terme con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria su musiche di Haydn, Brahms, Frisina, Franck, Morricone ed altri.

Gli eventi saranno diretti da Ferruccio Messinese, che è anche il direttore artistico del progetto. Numerosi i percorsi accademici compiuti ed i premi vinti in qualità di direttore e compositore. Attualmente è docente presso il Conservatorio Statale di Musica “Torrefranca” di Vibo Valentia.

Soddisfazione ha espresso il Presidente di Musica Insieme, Caterina Genovese, per questa serie di eventi, di cui ha anche curato la progettazione: «con il sostegno della Regione Calabria, siamo riusciti ad allestire un cartellone che vedrà impegnati i nostri ragazzi su diverse province della nostra terra».

L’orchestra, nata all’interno di Musica Insieme è attiva da più di 10 anni. Numerosi sono stati gli eventi realizzati, in Calabria ed in tutta Italia. Ha un repertorio vasto ed eterogeneo che attinge alla classica, al cinema ed al jazz.