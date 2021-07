Si conclude il festival “Chitarre e oltre…2019” con tre serate di musica e masterclass promosse da Animula

Tre serate di musica a Lamezia Terme promosse dall’associazione culturale “Animula” a conclusione della settima edizione del festival “Chitarre e oltre…2019”, nell’ambito degli eventi storicizzati finanziati dalla Regione Calabria con il patrocinio dei Comuni di Lamezia Terme, Carlopoli e Maida.

Dopo l’interruzione dei mesi scorsi collegata all’emergenza sanitaria, la rassegna riprende dal vivo con un prestigioso triplice appuntamento nelle serata del 23, 24 e 25 luglio presso l’anfiteatro del “Lissania Garden” alle 21.

Protagonista dell’appuntamento di venerdì 25 luglio sarà Vincenzo Saldarelli che, nell’occasione, presenterà in prima assoluta le composizioni “Brutia” e “Lametos”, dedicate alla città di Lamezia Terme, composte appositamente per il concorso internazionale chitarristico dell’Istmo. Insieme al maestro Saldarelli, i chitarristi Matteo Murari, veronese, finalista del IV concorso internazionale dell’Istmo edizione 2021, e il reggino Domenico Carere. Interverrà in videochiamata, Thu Le, chitarrista vietnamita che sarà, insieme a Vincenzo Saldarelli e ad altri musicisti del panorama nazionale e internazionale, nella giuria della quinta edizione del concorso internazionale Chitarristico dell’Istmo in programma a marzo 2022.

Sabato 24 luglio, concerto della chitarrista bielorussa Tatyana Ryzhkova, che sarà aperto da Aldo Ferrari, vincitore della quarta edizione del concorso internazionale chitarristico dell’Istmo

Domenica 25 luglio sarà la volta del chitarrista pugliese Nicola Montella, con apertura del concerto a cura di Emanuele Barillaro, vincitore della terza edizione del concorso internazionale chitarristico dell’Istmo svoltosi in ottobre 2020, prima edizione on line.

Nelle stesse giornate, nei locali del Chiostro Caffè letterario, si terranno due masterclass di chitarra con i maestri Vincenzo Saldarelli e Tatyana Ryzhkova ed una masterclass di marketing e autopromozione con Evgeny Jolondz, promoter di Tayana Ryzhkova.

A conclusione delle masterclass chitarristiche, domenica 25 luglio i corsisti si esibiranno in un concerto finale.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Per il presidente dell’associazione culturale “Animula” Claudio Fittante “concludere con tre concerti dal vivo la settima edizione del festival “Chitarre e oltre…2019”, dopo le molteplici interruzioni dovute all’emergenza Covid, è un ottimo segnale di ripartenza all’insegna della musica intesa come momento di aggregazione e di promozione culturale. Ringrazio Lissania Garden e il Chiostro Caffè letterario che ci consentiranno di realizzare le masterclass e i concerti in location suggestive. La presenza di musicisti fra i più noti del panorama musicale nazionale e internazionale a Lamezia Terme è un’occasione artistica e culturale da non perdere per tutta la città”