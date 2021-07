Una carriera importante, iniziata all’età di 6 anni con l’ammissione al conservatorio di musica Cilea di Vibo Valentia, quella di Francesco Sinopoli che è stato insignito dell’onoreficenza di Maestro d’Arte, dalla Camera Regionale Arti e Moda Calabria, evento giunto alla sesta edizione, ed ospitato nel Museo M.AR.TE sito nel Palazzo della Cultura di San Pietro a Maida.

Presenti alla serata di consegna dei riconoscimenti il Presidente Nazionale e la Coordinatrice regionale dell’UNICRAM oltre all’assessore alla cultura ed il Sindaco di San Pietro a Maida.

Francesco Sinopoli, cresciuto artisticamente nel capoluogo lombardo seguendo le orme e gli insegnamenti del Maestro Carlo Donida, autore insieme a Mogol di oltre 120 brani scritti per i più importanti artisti italiani, ha poi calcato palcoscenici internazionali e incantato il pubblico con la sua musica. Invitato dal Primo Ministro Victor Ponta ed in presenza del Presidente Klaus Iohannis della Repubblica Romena, ha tenuto concerti per pianoforte e violino nelle città di Timisoara, Debrecen ed al Teatro Nazionale di Bucarest.

Quello di Maestro d’Arte è un importante riconoscimento ad un Maestro calabrese, che oggi, da docente di formazione musicale e collaboratore di diversi artisti, continua a diffondere l’arte attraverso la musica.