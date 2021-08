Arte e Musica domenica scorsa in cattedrale

Si sono tenuti i primi due concerti di Arte E Musica, serie di eventi organizzati da Musica Insieme Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana e relativi all’Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta formativa presente in CALABRIA – Annualità 2019 – Azione 3 – Tipologia 3.1 – Regione Calabria

Il primo evento si è svolto venerdì 30 luglio presso il Castello Svevo Normanno di Cosenza, mentre il secondo evento si è tenuto presso il Duomo di Lamezia Terme, domenica 1 agosto 2021

Entrambi i concerti hanno registrato la presenza dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, complesso nato all’interno di Musica Insieme, Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana con sede a Gioia Tauro.

Numerosi i brani eseguiti nell’arco dei due eventi: dopo una prima parte classica con la presenza di opere tratte dal repertorio sinfonico (Haydn, primo e terzo movimento della Sinfonia n. 104; Beethoven, primo tempo della Sinfonia n. 1) e altro (primo e terzo movimento dalla Jazz Suite per pianoforte e orchestra di Tsfasman; Il Cigno, tratto da Il Carnevale degli animali di Saint-Saëns), il complesso ha eseguito una serie di brani tratti dalla musica cinematografica (La vita è bella, Cinema Paradiso, Schindler’s List, C’era una volta in America, C’era una volta il West). Nel concerto di Lamezia eseguito anche un brano sacro (Panis Angelicus di Cesar Franck).

Gli eventi sono stati diretti da Ferruccio Messinese, che è anche direttore artistico del progetto

Soddisfazione ha espresso il Presidente di Musica Insieme, Caterina Genovese, che ha anche curato la progettazione degli eventi: “Siamo contenti di aver potuto riprendere i nostri concerti dopo un periodo di forzata inattività. È stato altresì emozionante poter assistere alla performance di questi giovani musicisti, alcuni dei quali si sono cimentati anche nel ruolo di solista: Anna Lucia Trimboli al pianoforte, Rosario Arena alla viola, Maria Chiara Arena al violoncello e Francesco Tropea alla tromba”