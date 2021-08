Dopo la due giorni di concerti, più preview, il Color Fest dà appuntamento ad agosto 2022

Conferma a Maida per la due giorni di musica indipendente che ha caratterizzato la nona edizione di Color Fest, vincendo la sfida di tornare a respirare il sound, nel rispetto delle norme anticontagio, tra i teli colorati stesi sul prato dell’Agriturismo Costantino, a due passi dalle spiagge del vento di Lamezia Terme.

Appuntamento arricchito quest’anno da una preview internazionale con Stuart Leslie Braithwaite nella notte di San Lorenzo, ed il 12 e 13 agosto dalla poesia sonora di Iosonouncane e dalla performance di Venerus. Un cartellone eterogeneo, tra grandi conferme e nuove scoperte, come Ariete, Aquerell, e i McKenzie in uscita con il loro ultimo album, Zooloft. Tra le tante esibizioni anche Cimini e Praino. A calcare la scena anche Lundini + VazzaNikki, Nicolò Carnesi, Generic Animal, Post Nebbia, e i vincitori del contest “Supernova” in collaborazione con Tunecore: Marat e Lapara.

Tutte date uniche in Calabria, tra grandi conferme della musica italiana e nuove proposte, in linea con l’identità di Color che negli anni ha visto talenti del calibro di Calcutta, Dimartino e Colapesce, La Rappresentante di Lista e Coma Cose. Ad accompagnare il pubblico da un live all’altro la musica di Fabio Nirta.

«È stata una IX edizione indimenticabile – afferma il direttore artistico Mirko Perri – che ha registrato due sold-out con due mesi d’anticipo. Una questione di qualità era il claim ed effettivamente è stato così: 13 esibizioni in due giorni, un’organizzazione attenta, nel rispetto delle norme anticontagio. Non era facile, ma ce l’abbiamo fatta e stiamo già guardando al futuro».

Ora l’appuntamento è fissato al 2022 per la decima edizione di Color Fest che si svolgerà l’11, il 12 e il 13 di agosto.