Luigi Strangis conquista un banco nella categoria canto del talent Amici di Maria De Filippi

Dopo Raffaele Renda nella scorsa stagione, un altro lametino, Luigi Strangis, ha conquistato un banco nella categoria canto del talent Amici di Maria De Filippi, quest’anno arrivata alla ventunesima edizione.

Nel 2018 , a soli 17 anni, ha scritto, arrangiato e registrato il suo primo album “Don’t ever let go”, continuando però, contestualmente, gli studi scolastici presso il Liceo Musicale Campanella. Ultimati gli studi superiori, ha iniziato una nuova avventura come arrangiatore e chitarrista, presso e con Dissonanzestudios firmando, in poco meno di due anni, oltre 30 progetti discografici.

Nel presentarsi ai professori, e a Maria De Filippi, Strangis si è dichiarato «testardo, disordinato e competitivo sulla musica», e la sua esibizione ha confermato queste peculiarità. Il giovane lametino ha presentato in anteprima il suo inedito Vivo, convincendo immediatamente Rudy Zerbi.