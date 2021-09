Stefano Bollani, Uto Ughi e Nate Brow & One Voice i fuori abbonamento dei 15 concerti Ama Calabria

Una stagione musicale da 15 appuntamenti, di cui 4 fuori abbonamento, per l’Ama Calabria che tra ottobre e aprile avrà come propria location il Teatro Grandinetti (ieri primo appuntamento con il pianista Maurizio Mastrini), che inoltre ospiterà anche gran parte degli appuntamenti previsti dal 7 al 16 ottobre per la 43° MusicAmaCalabria.

Tra i 4 appuntamenti fuori abbonamento spicca il 29 ottobre, in esclusiva regionale, Stefano Bollani in “piano varations on Jesus Christ Superstar”, ed a dicembre il 2 il violino di Uto Ughi si esibirà con l’orchestra accademia di Santa Sofia, il 28 concerto gospel di Nate Brow & One Voice.

A chiudere la rassegna musicale il il 23 e 24 aprile sarà il 26′ concorso nazionale bandistico Ama Calabria.