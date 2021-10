Domenica pomeriggio concerto di Emanuil Ivanov, vincitore del Concorso Internazionale Pianistico Ferruccio Busoni

Domenica alle 18,30 presso il Foyer del Teatro Grandinetti Comunale concerto con Emanuil Ivanov, vincitore dell’ultimo Concorso Internazionale Pianistico Ferruccio Busoni, una delle competizioni più accreditate a livello mondiale. Ancora una volta AMA Calabria ospita nella sua programmazione il vincitore di questo celebre concorso grazie ad un accordo che le permette di avere in esclusiva i migliori talenti internazionali.

L’evento che è parte del 44° MusicAMA Calabria un Grande Evento chiamato … Calabria si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Calabria.

Emanuil Ivanov nato nel 1998 in Bulgaria, ha studiato con Galina Daskalova e con Atanas Kurtev. Vincitore assoluto della 62° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, attualmente si sta perfezionando al Birmingham Royal Conservatory sotto la guida di Pascal Nemirovski e Anthony Hewitt. Negli anni passati, giovanissimo, ha vinto numerosi concorsi quali il Vivapiano, Scriabin-Rachmaninoff, Viktor Merzhanov, Pavel Serebryakov, Liszt-Bartók, Young virtuosos e Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti a Bucarest, il secondo premio al Concorso Chopin di San Pietroburgo e il secondo premio al Concorso Casagrande, dove ha conquistato anche il premio del pubblico. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento di Dmitri Bashkirov, Dmitri Alexeev, Andrzej Jasinski, Vladimir Ovchinnikov, Ludmil Angelov, Pavel Egorov, e molti altri.

Emanuil Ivanov si è esibito da solo e con orchestra in Bulgaria, Francia e Polonia. Nel 2016 ha partecipato al festival Moscow meets friends. Nel 2017 ha suonato con il noto pianista bulgaro Ludmil Angelov al Palazzo Reale di Varsavia e ha debuttato alla Bulgaria Hall di Sofia con la Classic FM Symphony Orchestra diretta da Grigor Palikarov. La registrazione del live-stream del suo recital al Teatro alla Scala è stata visualizzata più di 150.000 volte in solo una settimana. Le prossime due stagioni vedranno il giovane pianista impegnato in recital e in veste di solista con orchestra nei centri musicali più importanti in Europa e Asia, quali Londra, Monaco di Baviera, Milano, Roma, Vienna, San Pietroburgo, Hong Kong, Tokyo, Beijing, e in molte altre capitali.

Anche il programma che il Maestro Emanuil Ivanov presenta a Lamezia Terme è di quelli impedibili: dopo una selezione di brani scelti di Jean-Philippe Rameau, seguono le Venticinque variazioni e fuga in si bemolle maggiore per pianoforte, op. 24 su un tema di Georg Friedrich Händel di Johannes Brahms uno dei più grandi capolavori del repertorio pianistico. La seconda parte del concerto sarà dedicata a Franz Liszt di cui saranno eseguiti i Trois études de concert, S. 144 Il lamento, La leggierezza e Un sospiro e le Réminiscences de Norma, S. 394