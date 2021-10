Presentato da Ama Calabria il programma con gli eventi collaterali sul territorio lametino dal 7 al 16 ottobre

Oltre alle 10 serate previste tra Teatro Grandinetti e Teatro Costabile, dal 7 al 16 ottobre, altri eventi sono stati annunciati dal presidente AMA Calabria, Aurelio Pollice, a corredo del 43° MusicAMA Calabria, che avrà luogo a Lamezia Terme.

«Lungo è stato il percorso per la realizzazione di questo appuntamento non tenuto nel 2020 a causa della pandemia che ha costretto a posticipare, in ogni parte del mondo, i grandi appuntamenti internazionali come quelli di più contenuta risonanza», spiega Pollice, elencando parte dei 45 appuntamenti in diverse locations della città

«I focus su Raffaello Sanzio, Ludwig van Beethoven e Federico Fellini, grandi personalità di cui nel 2020 ricorrevano gli anniversari, e l’omaggio a Ennio Morricone immenso compositore scomparso l’anno scorso e pubblico estimatore delle attività AMA Calabria, sono i punti di forza del cartellone arricchito da una produzione internazionale dedicata al tango e dai recitals su Leopardi e sul canto lirico», aggiunge il presidente, «in una logica di condivisione orizzontale dei valori fondanti la civiltà musicale e artistica, sono stati organizzati concerti mattutini e pomeridiani che avranno luogo rispettivamente alle Terme Caronte e al Complesso Monumentale San Domenico cui si aggiungono luoghi di culto dove AMA Calabria presenta una originale produzione sul culto mariano fra oriente e occidente e locations poco conosciute rivelate grazie alle passeggiate culturali e ambientaliste programmate. Le opere su temi del festival, che saranno installate nel Parco Mastroianni, unitamente alla web guida Calabria 2022 – I migliori indirizzi della Regione” prodotta per nostro conto da Gambero Rosso con l’indicazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, costituiranno il lascito tangibile che travalicherà l’evento festivaliero».

Eventi collaterali 43° MusicAmaCalabria

Complesso Monumentale San Domenico ore 17,00

Venerdì 8 ottobre – Marco Ciampi, pianoforte

Sabato 9 ottobre – Duo Giambattista Ciliberti, clarinetto – Piero Rotolo, pianoforte

Domenica 10 ottobre – Duo Federico Paci, clarinetto – Tatiana Vratonijc, pianoforte

Lunedì 11 ottobre – Duo Giorgia Teodoro, soprano – Luigi Stillo, pianoforte

Martedì 12 ottobre – Duo Eugenio Leggiadri Gallani, basso – Maria Gabriella Orlando, pianoforte

Mercoledì 13 ottobre – Giorgio Costa, pianoforte

Giovedì 14 ottobre – Stanislao Giacomantonio, pianoforte

Sabato 16 ottobre – Duo Katia Ghigi, violino – Michele Rossetti, pianoforte

Terme Caronte

Giovedì 7 ottobre – Diego Cambareri, chitarra – ore 9,30; Duo Pitros – Luigi Santo tromba – Daniela Gentile pianoforte – ore 11,00

Venerdì 8 ottobre – Ferruccio Messinese, classic piano bar in jazz style – ore 11,00

Sabato 9 ottobre – Gabriel Giannotti, pianoforte – ore 9,30; Duo Roberto Noferini, violino – Donato D’Antonio, chitarra – ore 11,00

Lunedì 11 ottobre – Duo Federico Paci, clarinetto. Tatiana Vratonijc, pianoforte – ore 9,30; Gabriele Ferrante, violoncello – ore 11,00

Martedì 12 ottobre – Letizia Sansalone, pianoforte – ore 9,30; Duo Vincenzo Virgillo, clarinetto – Anna Lucia Trimboli, pianoforte – ore 11,00

Mercoledì 13 ottobre – Duo Giuseppe Nese, flauto – Maria Gabriella Orlando, pianoforte – ore 9,30; Duo Riccardo Zamuner, violino – Maria Sbeglia, pianoforte – ore 11,00

Giovedì 14 ottobre – Duo percussioni Egidio Palagano – Giuseppe Maiorana – ore 9,30; Dario Callà, pianoforte – ore 11,00

Venerdì 15 ottobre – Alberto Capuano, pianoforte – ore 9,3; Duo Lorenzo Parisi, violino – Giuseppe Maiorca, pianoforte – ore 11,00

Sabato 16 ottobre – Duo Katia Ghigi, violino – Michele Rossetti, pianoforte – ore 9,30; Duo Alessio Benvenuti, violino – Fabiana Barbini, pianoforte – ore 11,00

Altre sedi

Giovedì 7 ottobre 2021

Teatro Costabile – ore 17,00 Duo percussioni Antonio Argantino – Alessandro D’Amico

Venerdì 8 ottobre 2021

Evento A cunicella Cortile Francesco Bevilacqua edificio Maggiore Perri – ore 10,30, Domenico Raso, fisarmonica

Teatro Costabile – ore 17,00 Chiara D’Andrea Ensemble

Sabato 9 ottobre 2021

Passeggiata Franco Costabile. Partenza dal Teatro Franco Costabile – ore 10,30, a cura del Presidente Cenacolo Filosofico di Lamezia Terme Filippo D’Andrea.

Giovanni Chieffallo e Rosario Chieffallo, fisarmonica, Atrio Teatro Costabile – ore 11,30

Domenica 10 ottobre 2021

Passeggiata Francesco Fiorentino. Partenza dalla piazza Fiorentino – ore 10,30, a cura del Presidente Cenacolo Filosofico di Lamezia Terme Filippo D’Andrea

Vaglio Ferrucci Il luogo della memoria – ore 11,00, Gabriele Corsaro, fisarmonica

Inaugurazione Installazioni Maurizio Carnevali. Parco Fluviale Felice Mastroianni – ore 11,30 Nigun Clarinet Quartet

Chiesa di San Giovanni Battista – Sant’Eufemia Vetere – ore 18,00, Coro gregoriano Ancillae Domini Felicia Di Salvo, direttore

Mercoledì 13 ottobre 2021

Santuario della Madonna della Spina – Bella di Nicastro – ore 19,00, Coro gregoriano Ancillae Domini Felicia Di Salvo, direttore

Venerdì 15 ottobre 2021

Unioncamere Calabria ore 18,30 Luciano Pompilio, chitarra

Sabato 16 ottobre 2021