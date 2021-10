Dalla mezzanotte di oggi è disponibile Vivo, il nuovo singolo di Luigi Strangis, arrivato alla ribalta nazionale quale concorrente del talent di Maria De Filippi.

Inizialmente pre prodotto al 100% dallo stesso Strangis presso Dissonanzestudios, grazie alla collaborazione di Alessandro D’Amico, Lorenzo Smirne e Erica Cuda, ha trovato la sua forma definitiva negli studi di Roma grazie all’incontro con il famoso arrangiatore Brail, nome d’arte di Iacopo Sinigaglia. Brail è noto per essere un cantautore, compositore e tecnico del suono di alta caratura: ha lavorato con etichette e artisti importanti come Mannarino, Aiello, Galeffi, Ariete e tanti altri, offrendo i suoi servizi artistici a grandi multinazionali dell’editoria musicale, quali per esempio, la Sony Music Italy, la Universal Music Italia. Alcuni dei suoi lavori sono stati selezionati, proiettati ed eseguiti in prestigiosi festival in tutto il mondo come International Computer Music Conference, The New York City Electroacoustic.

Vivo è stato il brano che il giovane artista ha presentato ai casting e che ha convinto fin da subito. Come già avvenuto per i giovani dello scorso anno, anche per il cantautore lametino, arriva l’occasione per conquistare il mercato discografico italiano, con il supporto di un grande nome, classificando Vivo tra gli 8 brani prodotti quest’anno, dal talent.

Si attenderà nelle prossime puntate del programma, il confronto con gli ambassador delle grandi emittenti radiofoniche per scoprire se il brano Vivo sarà scelto per entrare in rotazione radiofonica.