La soprano Carmela Remigio questa sera sul palco del Teatro Grandinetti

Una vita volta alla musica. Soprano dalla voce potente in grado di interpretare alcune tra le più importanti e conosciute arie della lirica, Carmela Remigio sarà protagonista questa sera alle 21, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, nella sesta serata della 43ma edizione del Festival MusicAma Calabria, ideato e diretto da Francescantonio Pollice.

Vincitrice dell’ambito “Premio Abbiati” dall’Associazione Critici Musicali italiani, Carmela Remigio affronta i ruoli con grande cura dei dettagli sia sotto l’aspetto musicale, che quello drammaturgico. Un approccio non comune in un cantante lirico. Una ricerca derivante dallo studio e dall’attenzione data al senso della parola per meglio comprendere le sfumature dell’autore e per conferire una perfetta interpretazione.

«E’ raro – ha detto Pollice – assistere a un concerto composto interamente da musica vocale lirica italiana. La grazia, la semplicità interpretativa di Carmela Remigio ci faranno conoscere una cantante cui vanno i miei ringraziamenti per aver accettato di eseguire due arie di autori calabresi, Manfroce e Cilea. Un concerto quello della soprano che regalerà infinite suggestioni sonore.».

Una carriera prestigiosa quella della Remigio, che vanta numerose esibizioni in alcuni dei teatri e dei festival più prestigiosi in Italia e nel mondo. Il Teatro alla Scala di Milano, il Festival di Salisburgo, la Royal Opera House di Londra, il Teatro San Carlo di Napoli, il Festival di Aix-en-Provence e il Teatro la Fenice di Venezia sono solo alcuni dei palcoscenici che l’hanno vista esibirsi.

Al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme sarà accompagnata al pianoforte da Stefano Giannini, la cui esperienza e professionalità lo ha portato in passato a collaborare con nomi illustri del mondo della lirica quali Maria Dragoni, Tiziana Fabbricini, Raina Kabaivanska e Giuseppe Taddei.

Nell’appuntamento di MusicAMA Calabria Carmela Remigio eseguirà tra le più famose composizioni di Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Nicola Antonio Manfroce, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Francesco Paolo Tosti.