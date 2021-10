Domani al Chiostro nuovo appuntamento di “Chitarre e oltre…” con Alessandro Santacaterina

Si terrà domani presso la sala polivalente del Chiostro Caffè letterario alle 18:30 il concerto del vincitore del “IV Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo”, categoria “Chitarre e etniche e sperimentali”, Alessandro Santacaterina, nell’ambito della nona edizione del festival “Chitarre e oltre…”, promosso dall’associazione culturale “Animula” il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro, del Comune di Lamezia Terme in collaborazione con il Museo Diocesano di Lamezia Terme, il Chiostro Caffè letterario e la Rete degli istituti ad indirizzo musicale.

Il giovane artista di Melito Porto Salvo ha al suo attivo importanti collaborazioni internazionali ed è riconosciuto dalla critica come uno dei più originali innovatori della chitarra battente nell’ambito della musica sperimentale. Per il musicologo e docente dell’Università di Firenze Maurizio Agamennone, Santacaterina è “uno dei migliori chitarristi battenti attualmente attivi’’ mentre la rivista Blogfoolk lo individua come un ‘’giovane talento della chitarra battente’’.

Laureato con il massimo dei voti e lode in chitarra classica al Conservatorio di Reggio Calabria con il maestro Francesco Tornabene, ha seguito corsi di perfezionamento con Giulio Tampalini e Carmelo Imbesi. Per la chitarra battente è stato allievo di Francesco Loccisano, mentre per la composizione è stato seguito dal direttore d’orchestra italo- statunitense Maestro Keith Goodman e dal Maestro Matteo Pittino. Ha frequentato masterclass di vari docenti per diverse discipline: dalla musica Barocca all’improvvisazione nella musica contemporanea con il musicologo David Jaques, Claudio Bettinelli, Adriano Del Sal. Attualmente è allievo della Classe di composizione del maestro Massimo Donadello al Conservatorio di Reggio Calabria.

Il prossimo appuntamento con il Festival “Chitarre e oltre…” è previsto per il 29 ottobre con il Gran Galà dei Docenti degli Istituti Calabresi ad Indirizzo Musicale, che si terrà nella sala conferenze “Giovanni Paolo II” ubicata all’interno del Seminario Vescovile di Lamezia Terme.