Studios Calabria Film Commission, il progetto in un breve video

Due teatri di posa, locali di attrezzeria, costumeria e camerini, un edificio di due piani dedicato alla postproduzione, un edificio dedicato agli uffici della Fondazione e alle attività di formazione e servizi e realizzazione di una vasca d’acqua (da 50*25 m per circa 1.250 mq) per riprese in acqua adiacente le aree esterne lasciate libere per l’allestimento di riprese in esterno.

Questo e altro negli studi cinematografici che saranno realizzati a Lamezia Terme dalla Fondazione Calabria Film Commission. In un video (in alto) come saranno gli studios che realizzano un sogno della compianta governatrice Jole Santelli.

All’interno dei teatri di posa, ampi 800 mq con un’altezza di 12 metri, saranno realizzate produzioni audiovisive professionali.

Accostati ai teatri di posa si trovano gli spazi adibiti alla costumeria e alle attrezzature, che possono anche essere sopraelevati in caso di necessità sopraggiunte.

L’area interessata sarà quella alle spalle dell’attuale aula bunker e dei locali del polo integrato Asp – Inail.