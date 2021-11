La cantante arbëreshë Mariateresa Torchia nella giuria di All Together Now su Canale 5

È ufficialmente iniziata l’avventura della cantante calabrese Mariateresa Torchia nella giuria di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, tornato in onda lo scorso 31 ottobre per un’edizione 2021 ricca di sorprese.

Classe 1985, originaria di Vena di Maida, la Torchia è approdata sulla rete ammiraglia Mediaset dopo un lungo percorso nel mondo della musica, culminato nella partecipazione alle finali di Area Sanremo con un suo brano inedito: “Un Libro Aperto”, scritto dal cantautore Francesco Muraca.

Una passione ereditata dal padre, collaboratore di Radio Monte Carlo, che l’ha portata, negli anni, a cantare in diverse band, perfezionando i suoi studi in canto e svariate discipline al Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky. Laureata, inoltre, in mediazione linguistica, sarà curatrice del lessico delle parlate arbëreshe della provincia di Catanzaro. Nel 2015, ha vinto, invece, il concorso di bellezza Miss Calabrisella, indossando proprio il costume tipico arbëreshe.

Nel corso della prima puntata di All Together Now, dinanzi alla Giuria Vip (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo) e al Muro Umano composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, si sono esibiti 14 aspiranti cantanti. Durante la serata la conduttrice Michelle Hunziker e i giurati hanno omaggiato Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, cantando alcuni dei suoi brani più celebri, mentre la gara ha portato alla prima eliminazione, quella di Alice Cignoni, sconfitta nello spareggio da Carlotta Loretuci

Domani, domenica 7 novembre, alle 21.25, la seconda puntata su Canale 5.

Il muro

Il Muro di All Together Now è composto da tantissimi talenti ed esperti di musica, tra cui Mariateresa Torchia. Nell’edizione 2021 c’è una new entry prestigiosa: Annalisa Minetti. Gli artisti che compongono il Muro danno il loro voto alzandosi in piedi dopo aver buzzato. Il voto dei 100 componenti del Muro viene scoperto alla fine di ogni esibizione. I giudici possono però confermarlo o modificarlo. J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo possono infatti aggiungere o togliere al voto dato dal Muro fino a un massimo di 5 punti per ogni concorrente.

I concorrenti di All Together Now 2021: