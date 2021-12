“Chitarre e oltre…”: kermesse d’inverno e concerto di Edoardo Pieri tra oggi e domani

Due giornate all’insegna della musica nei prossimi giorni a Lamezia Terne promossi dall’associazione culturale “Animula”, nell’ambito della nona edizione del festival “Chitarre e oltre…”

Oggi 10 dicembre, nella sala conferenze del seminario vescovile “Giovanni Paolo II”, è in programma la “Kermesse d’inverno per specialità strumentali e vocali”, promossa da Animula in collaborazione con la Rete degli istituti ad indirizzo musicale, manifestazione nata per dare spazio agli artisti in erba degli istituti ad indirizzo musicale della Regione. Una rassegna che si profila come un’opportunità per tutti gli studenti che seguono un corso di strumento nelle scuole statali, un’occasione per favorire la crescita individuale dei giovani maestri provenienti dagli Istituti calabresi dei diversi gradi d’istruzione.

La kermesse d’inverno e il “Gran galà” dei docenti degli istituti ad indirizzo musicale, quest’ultimo tenutosi il 29 ottobre, rientrano nel programma della nona edizione del festival “Chitarre e oltre…” sezione “I concerti del Chiostro”, organizzata in collaborazione con il Museo Diocesano di Lamezia Terme.

La kermesse inizierà questa mattina alle 9.30, con esibizioni di solisti e piccoli ensemble in presenza e in streaming, e si protrarrà nel pomeriggio a partire dalle 16. Le esibizioni degli artisti saranno fruibili sulle pagine facebook di “Animula” e del Museo Diocesano.

Sempre nel contesto della nona edizione del festival “Chitarre e oltre…”, domani alle 18.30 Animula, in collaborazione con il Chiostro Caffè letterario, propone il concerto per chitarra del chitarrista toscano Edoardo Pieri, che si terrà nella sala polivalente del Complesso monumentale S. Domenico.

L’interesse per la musica contemporanea e l’eclettismo musicale del Maestro Pieri, direttore artistico della rassegna Viareggio Guitar Festival, hanno spinto compositori provenienti da tutto il mondo a scrivere musica a lui dedicata.

Entrambi gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa antiCovid con richiesta ai partecipanti di esibizione del supergreenpass.