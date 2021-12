Conclusa con successo la “Kermesse delle specialità strumentali e vocali” che si è svolta il 10 dicembre scorso nella sala conferenze “Giovanni Paolo II” nel salone del seminario vescovile di Lamezia Terme, nell’ambito della nona edizione del festival “Chitarre e oltre…”

La manifestazione, promossa dall’associazione culturale “Animula” con la “Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale”, con la finalità di dare agli studenti un’opportunità di espressione diversa da quelle offerte “al chiuso” delle realtà scolastiche, ha visto una significativa partecipazione, in presenza e online, grazie alla disponibilità di diversi istituti comprensivi : l’istituto comprensivo “Manzoni-Augruso”, diretto da Anna Primavera; l’istituto omnicomprensivo di Pizzo diretto da Francesco Vinci; l’istituto Comprensivo di Acquaro diretto da Concetta Perri; l’ istituto comprensivo “Casali del Manco” diretto da Agatina Giudiceandrea; il Liceo Musicale e Coreutico “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme diretto da Susanna Mustari.

Oltre settanta gli artisti in crescita che si sono cimentati con esibizioni solistiche, in duo, in quartetto, sestetto, per concludere con gli ensemble. Tutti eccezionali, dai solisti di chitarra ai solisti di canto, ai pianisti, oltre agli ensemble di clarinetto, di chitarra e alle formazioni orchestrali; tra queste ultime, le realtà orchestrale di Pizzo ha proposto un organico comprendente allievi di primo anno alla tromba, strumento non semplicissimo per questa fascia di età.

L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normative anticontagio secondo le indicazioni in atto. Il presidente dell’associazione “Animula” Claudio Fittante ha parlato di “un successo realizzato grazie all’apertura dei dirigenti degli istituti presenti che, dove non era possibile permettere la partecipazione in presenza, hanno incentivato la partecipazione online, permettendo così di superare questo ostacolo in maniera indolore. Un plauso doveroso ai docenti dei vari istituti che si sono spesi in maniera indefessa per lo sviluppo della cultura musicale a tutto tondo attraverso questa manifestazione. Un sentito e ancor più doveroso grazie alla Diocesi di Lamezia Terme e al direttore del Museo Diocesano, Francesco Paolo Emanuele, per l’ospitalità ed il sostegno donato fino ad oggi all’iniziativa e ad Animula”.