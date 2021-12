Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Lamezia For Christmas, caratterizzato da musica e solidarietà firmato da Dissonanzestudios che, come consuetudine natalizia, raduna oltre 40 artisti del comprensorio lametino dando vita ad un’iniziativa dal nobile fine, quello di fare del bene per mezzo della musica.

Per la quinta edizione di Lamezia For Christmas, nata da un’idea di Milena Barresi, infatti, anche per il Natale 2021, è stato realizzato un inedito intitolato “È già Natale”, scritto e musicato da Giuseppe Maggisano, arrangiato dalla Jericho Dixieland Jazz Band, registrato, mixato e masterizzato da Erica Cuda presso Dissonanzestudios.

A corredare il progetto discografico c’è anche la realizzazione di un videoclip ufficiale ideato, diretto e registrato da Lorenzo Smirne; la sua realizzazione è stata possibile grazie al prezioso aiuto dei tre protagonisti: Francesco “Ceccio” Macrì, i piccoli Mario ed Aurelio.

Per l’edizione 2021 di Lamezia For Christmas numerosi gli artisti lametini e del comprensorio che, con passione e dedizione, hanno investito tempo e professionalità, partecipando in un totale clima di allegria e collaborazione, per realizzare non un mero prodotto artistico quanto, il segnale che Natale è prima di tutto, attenzione alle fragilità umane e consolazione grazie alla condivisione fraterna.

«In poco meno di due settimane – sottolinea la direttrice artistica, Barresi – è stato realizzato un inedito dal mood elegante e coinvolgente. Tanti i nomi dei musicisti presenti nella realizzazione degli arrangiamenti: alla batteria, Tommaso Maggisano; al basso tuba, Tonino Davoli; alla tromba, Piero Vallone; al trombone, Lorenzo Varano; all’eufonio, Francesco Davoli; al sax, Francesco Gemelli; alla chitarra, Giuseppe Maggisano e al pianoforte Francesco Scaramuzzino. Non di meno è stata la maratona di voci che ha dato vita ad un gioco canoro di tutto rispetto alternando le voci di Giuseppe Maggisano; Gessica Giampà; Vincenzo Pettinato; Rosamaria Scaramuzzino; Andrea Mercuri; Gloria Cristiano; Alessandro Bencivenga; Karalis Longo; Giuseppe Squillace; Chiara Vescio; Carlo Caputi; Valentina Tedesco; Enrico Cuomo; Chiara Vasta; Italo De Fazio; Federica De Fazio; Salvatore Cannizzaro; Desirèe Giampà; Vins Perri; Chiara Palaia; Antonio Tedesco; Mary Piscionieri e Antonio Minieri».

A completare la bontà del progetto solidale a Km zero, c’è la realizzazione di gadget natalizio che permetterà con il suo acquisto, alla raccolta fondi per sostenere l’associazione per la Ricerca Neurogenetica.

Sarà possibile prenotare e ritirare i gadget, prodotti in edizione limitata, contattando i canali social ufficiali di Dissonanzestudios. Dalla mezzanotte del 21 dicembre inoltre sarà possibile ascoltare ed acquistare il brano su tutti i digital stores e visionare il videoclip