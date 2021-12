La Parrocchia di San Nicola di Bari di San Pietro a Maida e il Ce.S.Pe.S fanno visita agli anziani ospiti della Tamburelli

Ieri i ragazzi della parrocchia di Don Fabio Stanizzo, e le volontarie dell’Associazione Cespes Carolina Caruso, Enza Aloe, Gabriella Di Varano hanno portato un sorriso agli anziani della casa di riposo Tamburelli di Lamezia Terme regalando loro un momento di felicità intonando i canti di Natale.

Per gli anziani è stato un anno difficile a causa della Pandemia che ha colpito i soggetti più fragili. «Non sarebbe Natale se non portassimo l’aria dell’Avvento con un gesto d’amore che attraverso la musica arriva al cuore degli ospiti della struttura, un’atmosfera familiare e di festa per non farli sentire soli», hanno sottolineato Carolina Carusoe Enza Aloe.