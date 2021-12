“Lamezia Wonderland”, un augurio in musica dal cuore della città

Da una suggestiva “casa di Babbo Natale”, dove un bambino con gli occhi sognanti scrive la tradizionale lettera con i suoi desideri, al cuore della città illuminata a festa, dalle scale del “Maggiore Perri” all’area di Corso Giovanni Nicotera allestita da Lamezia Shopping.

È augurio musicale da Lamezia al mondo intero, attraverso il linguaggio universale della musica, “Lamezia Wonderland Eoè… è Natale!”, realizzato dagli oltre quaranta coristi del “Coro Lumen Christi” diretto da Sara Saladino a cui si sono aggiunti altri coristi provenienti da altre città calabresi.

Tema conduttore del progetto, il celebre brano “Winter Wonderland” di Richard B. Smith e Felix Bernard, con adattamento del testo in italiano a cura di Sara Saladino, orchestrato e arrangiato da Diego Apa e diretto dalla stessa Sara Saladino. La realtà musicale lametina ha scelto per l’edizione di quest’anno uno stile con richiami al gospel americano, dando vita a una performance che esalta le qualità musicale del coro, trasmette dinamismo, mette in luce la bellezza della città nel periodo natalizio, Nelle prime scene del video, un altro celebre brano della tradizione anglosassone “Have yourself a merry little Christmas”, riarrangiato da Diego Apa.

Il video, realizzato da Vincenzo Miceli e Luca Saladino, sarà trasmesso per tutto il periodo natalizio sui canali social e su diversi emittenti televisive locali e regionali. Il progetto musicale è inserito nell’ambito della rassegna del Comune di Lamezia Terme “È tempo di Natale”.

“Dopo il messaggio di auguri dello scorso anno “Andate e riferite” girato sul Colle di S. Antonio, quest’anno, adattando un brano della tradizione natalizia anglosassone sempre attuale, interpretato da tantissimi artisti tra i quali di recente anche Robbie Williams e Micheal Bublé, vogliamo regalare alla città un momento di musica di alta qualità, in un’atmosfera magica come quella delle festività natalizie. Un ringraziamento particolare a tutti i coristi che, oltre alla preparazione e all’esecuzione dei brani, si sono cimentati nel dar vita a un’interpretazione dinamica e coinvolgente, curata nei minimi dettagli. Ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Luisa Vaccaro per averci supportato e aver incoraggiato il nostro progetto. Un grazie all’associazione “Lamezia Shopping”, in particolare al presidente Giuseppe Serra, che ci ha consentito di girare il video nello spazio natalizio allestito quest’ anno grazie allo sforzo generoso di tanti commercianti della città, un esempio positivo di sinergia che, come nella musica, ha come solo obiettivo il bene comune” dichiarano Sara Saladino e Diego Apa.