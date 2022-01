Questa sera, alle 18, presso il Caffè letterario del Chiostro di San Domenico, il rapper e cantautore lametino, Enrico Cuomo, si presenta con un Live Show musicale.

Un momento di incontro con appassionati e curiosi, per far conoscere “dove sei”, il suo nuovo singolo. «Ho desiderato potermi confrontare con il pubblico – dichiara il Rapper Cuomo – per meglio esaminare me stesso e la dimensione artistica che ogni giorno provo a raccontare se pur con codici criptati, e che trova una sua massima espressione proprio nel raggiungimento della sfera “altro da me”».

La serata, che si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le nuove disposizioni ministeriali in materia anti-contagio covid, sarà l’occasione per porre al giovane artista lametino domande e curiosità, interagendo nella forma di chiacchierata, in una cornice di suggestività storica e cultuale come quella del complesso monumentale del San Domenico.

L’opera segue l’EP del 2020 dal titolo “Enrico”: vede la luce quindi dopo un intero anno di inattività artistica di Enrico. Così l’autore parla in riferimento al suo ultimo brano: “Dove Sei è il titolo del mio nuovo inedito. Il brano, su sonorità “punkettose”, con due strofe che sono un misto tra spoken/rappato e un ritornello dall’aria indie, racconta di una storia d’amore ormai finita e del turbinio di emozioni che provoca questo evento. La vita è strana, le persone vanno e vengono, le scelte che si prendono sono le più disparate e allora le strade si dividono, ma comunque alcune cose lasciano indubbiamente il segno, sebbene certe presenze non facciano più parte della nostra quotidianità”.

Secondo Cuomo “a questo servono le canzoni, a cristallizzare i momenti e a lasciarli li. Le immagini sono dirette e precise, nelle quali chiunque può identificarsi. Nonostante due persone, infatti, possano darsi il peggio di loro a vicenda “stringendosi con una mano e accoltellandosi con l’altra”, “quel selfie è ancora lì salvato tra i messaggi importanti”, perché infondo la vita insieme “non era così poi tanto male a pensarci”. “La strada di casa alle quattro” è davvero tanto buia se la si percorre da soli, ma forse è stato meglio così, forse è giusto sia così, e allora poi alla fine, pensandoci meglio, non ci sembra più tanto scura. Paranoie, paure, ansia, pianti, sogni infranti e piani andati in fumo sono le metafore perfette che descrivono una rottura”.

“Malgrado tutto, la voglia di cercarsi e di chiedersi quella persona dove sia sono forti, anche se magari a quella persona non importa nulla di noi – continua l’artista – forse non è mai stato il momento adatto o forse non lo sarà mai. Forse è andata così per colpa delle parole degli altri, e adesso quello che rimane sono soltanto sguardi che ci lanciamo da lontano. Forse non ci sei mai stata, ma l’illusione che così fosse anche solo per un momento mi teneva vivo e non ci stavo dentro”.

Cuomo reputa così che “Dove Sei” è il pezzo perfetto da dedicare: dedicalo alla persona che ti manca di più e faglielo sapere o dedicalo alla persona che ti ha fatto più male in assoluto, alla quale non hai mai avuto il coraggio di sputare in faccia la realtà. Infine, per quanto si possa maturare e metabolizzare l’accaduto, la tristezza può tornare, ma le canzoni sono lì che ci aspettano e quando sale la malinconia sono pronte ad ascoltarci, a tirarci su e a capirci come nessuno”.

Tutta la produzione del pezzo a partire dall’arrangiamento, passando per le registrazioni, il mix&master fino alla distribuzione è stato curato dai DissonanzeStudios di Lamezia Terme, nelle persone di Francesco D’Augello, Milena Barresi e Erica Cuda. Lorenzo Smirne ha curato tutto il progetto grafico e fotografico, Chiara Vescio voce per i cori.