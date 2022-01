Online il video del singolo “Dove sei” di Enrico Cuomo

È uscito oggi sul suo canale YouTube il nuovo video del singolo “Dove sei” di Enrico Cuomo, giovane rapper e cantautore lametino.

Il singolo era già disponibile su tutte le altre piattaforme digitali dalla mezzanotte del 21 gennaio, ed il video è stato diretto da Lorenzo Smirne e vede come protagonisti Ivonne Garo e Nicola Marino.

“I videoclip in generale aggiungono sempre ai brani qualcosa in più ed è proprio questo il caso. Le immagini ti permettono maggiormente di capire le tematiche affrontate”, spiega Cuomo, “il video si apre, infatti, con l’invio da parte di lui di una nota vocale dopo due ore passate ad aspettarla: i loro rapporti sono chiusi ma ha ancora voglia di rivederla, evidentemente però dall’altra parte non è lo stesso. Una storia d’amore finita male non ti lascia mai indifferente: vengono percepite con il passare dei secondi sempre più la rabbia, l’ansia, la tristezza e la solitudine del protagonista. Questo tornado di emozioni termina poi con un gesto clamoroso, quasi goliardico, che è quello della rottura della cornice contenente la foto di lei: lui ha bisogno di dimenticarla, ha bisogno che tutto quello che rimanda a quella ragazza sparisca in un secondo, ma è tutto vano, ed infatti la prima reazione alla vista dei vetri rotti è un pianto, apoteosi della sua insofferenza, figlio dalla sua poca lucidità”.