I Quotidiana.com a Lamezia con “Tabù. Ho fatto colazione con il latte alle ginocchia”

Prosegue RICRII 18, la stagione teatrale di Scenari Visibili ambientata nel TIP Teatro di Via Aspromonte, con un ritorno molto atteso, quello dei Quotidiana.com e il loro spettacolo “Tabù. Ho fatto colazione con il latte alle ginocchia”. Doppio appuntamento previsto per sabato 19 febbraio alle 21 e domenica 20 febbraio in pomeridiana alle 18.

Drammaturgia e messa in opera Roberto Scappin e Paola Vannoni | tecniche Roberto Pozzi, coproduzione Teatro della Caduta | quotidianacom in collaborazione con Armunia Residenze Artistiche|Centro Sociale Poggio Torriana.

La presentazione dello spettacolo: “Ecco che ci si confronta con il proibito, con i divieti che ogni disubbidienza o trasgressione fatica a demolire, radicati come sono nel nostro Dna, non per scelta ma per costituzione; concetti protetti sotto l’ègida della moralità, che non hanno spesso alcuna reale attinenza con l’essere morale. Tabù. Ovvero il divieto di avere contatti con determinate persone, di frequentare certi luoghi, di cibarsi di alcuni alimenti, di pronunciare determinate parole, di mostrarsi indecisi, di fallire… E nessun pensiero non ammissibile alla coscienza. I tabù alimentano la pornografia e la clandestinità dei desideri. I tabù generano malattia mentale. I tabù comprimono le possibilità. I tabù ignorano la diversità. I tabù ammettono una sola verità. I tabù conducono a un punto morto”.